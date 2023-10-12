«Все гражданские». Опознаны все 59 погибших при ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области

Идентифицированы тела всех 59 погибших 5 октября при ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все — гражданские. В некоторых семьях погибли сразу несколько поколений», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным украинских властей, удар по селу Гроза был нанесен российским ракетным комплексом «Искандер». Ракета попала в местный магазин-кафе, где в этот момент проходили поминки по погибшему еще в начале российского вторжения местному жителю Андрею Козырю. Как сообщалось, в здании находились более 60 человек, в том числе дети. Всего в селе Гроза проживало около 330 человек.

9 октября ракетный обстрел Грозы прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В своем выступлении он фактически назвал поминки по погибшему военному легитимной целью для удара.

«Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз, киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с Грозой», — заявил Небензя.

«Напоминаем, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара в том числе и с точки зрения международного гуманитарного права», — добавил он.

11 октября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что, по ее данным, ракетный удар по Грозе корректировали два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые за это получили должности в управлении внутренних дел российской оккупационной администрации Харьковской области.

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