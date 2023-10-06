«Придется вычеркнуть половину телефонной книги». Журналисты посетили украинское село Гроза, где накануне от ракетного удара погибли более 50 человек

Журналисты посетили село Гроза в Харьковской области, где 5 октября произошел ракетный удар, унесший жизни 52 человек. Украинские власти сообщили, что российская ракета ударила по кафе, в котором проходили поминки местного военного. Как сообщает Reuters, это одна из самых смертоносных атак за 20 месяцев полномасштабного российского вторжения.

Теперь местные жители готовятся к похоронам погибших и убираются на кладбище, чтобы освободить место для новых могил. Некоторые жители села предполагают, что атака на место, где проходили поминки, была преднамеренной, но как российские военные могли о них узнать — не ясно. «Кто-то нас предал. Атака была четкой», — говорит местный житель Александр Муховатый.

Reuters пишет, что среди могил на местном кладбище выделяется одна, свежая. Там похоронен Андрей Козырь, солдат украинской армии, поминки которого проходили в кафе. Он погиб еще в начале полномасштабного вторжения, но семья, обнаружив его останки на ранее оккупированной территории, решила похоронить его в родной деревне.

Среди погибших — его родственница, 36-летняя Оля, и ее супруг. Трое их детей десяти, пятнадцати и семнадцати лет выжили, и теперь 61-летнему отцу Оли Валерию Козырю предстоит понять, как их растить. Козырь рассказал, что его не было в кафе во время атаки. «Было бы лучше, если бы я умер, — говорит он. Половины села нет, семей нет. Они все время промахиваются. Ну, на этот раз попали. Теперь мне придется вычеркнуть половину своей телефонной книги».

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