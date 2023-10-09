Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, прокомментировал обстрел украинского села Гроза, в результате которого погибли более 50 человек, среди которых восьмилетний мальчик. Ракета попала в кафе, где проходили поминки местного жителя, украинского военного Андрея Козыря, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения. Полиция Харьковской области отмечала, что в здании в момент российского ракетного удара не было ни одного военного. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ранее комментируя атаку, говорил, что «российские военные не наносят удары по гражданским целям», а только «по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства».

Небензя заявил, что в селе в момент атаки проходили «похороны одного из высокопоставленных украинских националистов», в которых участвовало «множество его подельников-неонацистов».

Трагедия в селе Гроза, ставшая поводом для сегодняшней встречи, произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в продолжении поддержки киевского режима на саммите ЕС в Испании. Уже сами украинцы поговаривают, что им стоит бояться не только ракет украинской ПВО, но и зарубежных визитов и гостей Зеленского. Сразу после таких происшествий украинская делегация требует созыва Совета безопасности, а западные страны давят на то, чтобы совет собрался немедленно. Если же вернуться к инциденту в селе Гроза, то есть ряд моментов, которые сразу бросаются в глаза. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз, киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с Грозой. Напоминаем, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара в том числе и с точки зрения международного гуманитарного права. А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и ПВО является его грубейшим нарушением, приводит к трагедиям. Вновь подчеркиваю, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам и не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся. Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они. Постпред России при ООН Василий Небензя

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