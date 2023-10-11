СБУ утверждает, что двое жителей Грозы корректировали российский ракетный удар по селу

Служба безопасности Украины утверждает, что двое жителей Грозы корректировали российский ракетный удар по селу. По последним данным, там погибли 55 человек.

Как сообщает СБУ, корректировщиками оказались 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. За это, как утверждают в спецслужбе, они получили должности в управлении внутренних дел оккупационной администрации Харьковской области. Одного из них назначили «водителем конвойной группы», а другого — «инспектором дорожно-патрульной службы».

Братья, по данным ведомства, уехали в Россию перед освобождением Харьковской области. А в октябре этого года, они, как сообщается, собирали информацию о перезахоронении погибшего украинского военного. Узнав о месте проведения поминок от местных жителей, они якобы передали эти данные российским военным.

В результате российского удара по селу Гроза 5 октября, по последним данным, погибли 55 человек. Всего в этом населенном пункте жили около 330 человек.

«За сутки еще две женщины установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести. Идентификация тел погибших продолжается. Уже идентифицировано 55 тел, числятся без вести пропавшими три человека, детей среди них нет. Исходя из заявлений родственников о пропавших, число погибших может еще увеличиться до 58», — приводит «Суспільне» слова пресс-секретаря Харьковской прокуратуры Дмитрия Чубенко.

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