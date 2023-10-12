«Ты не от души это говоришь». Кадыров опубликовал видео встречи с Журавелем и усомнился в том, что он хочет принять ислам 

Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в сожжении Корана Никитой Журавелем. Глава Чечни усомнился в том, что он хочет принять ислам, назвав его «шайтаном» и «мерзким осквернителем».

На 15-секундном видео бритый наголо Журавель, опустив голову, говорит, что хочет изучить ислам или «хотя бы постараться». После этого в кадре появляется сам Кадыров, который уточняет хочет ли он принять ислам. «Да», — говорит Журавель, не поднимая глаз. «Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — отвечает на это Кадыров.

В посте к этому видео Кадыров пишет, что Журавель «ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова».

«Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином», — добавляет Кадыров.

В конце мая 2023 года в сети распространилось видео сожжения Корана. Спустя два дня силовики задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний студент Никита Журавель. На допросе он якобы рассказал, что совершил эту акцию по заданию «украинских спецслужб» за десять тысяч рублей. 22 мая Журавеля арестовали и сразу увели в Чечню.

В июле стало известно, что после первой встречи с Кадыровом в СИЗО Грозного Журавеля избил несовершеннолетний сын главы Чечни Адам. 25 сентября Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео избиения, подписав его: «Побил и правильно сделал». Также он заявил, что гордится сыном, который избил юношу. В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание героя республики.

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов обратился к генпрокурору Игорю Краснову и к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь Рамзана Кадырова к уголовной ответственности. Началась ли проверка по этому поводу — неизвестно. Чеченские силовики сообщали, что отказались возбудить уголовное дело против Адама Кадырова, мотивировав это тем, что он еще не достиг возраста уголовной отвественности.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.