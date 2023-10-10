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Отец трехлетнего Миши Бахтина с СМА продолжает проводить одиночные пикеты. Теперь у здания Минздрава 

10:30 • 10.10.2023

Отец трехлетнего Миши Бахтина, который болен спинальной мышечной атрофией первого типа, Дмитрий Бахтин провел очередной одиночный пикет у здания министерства здравоохранения в Москве. Об этом «Холоду» сообщила его жена Яна Бахтина. 

«Наше требование — обеспечить ребенка положенным ему лекарством», — сказала она. 

Дмитрий Бахтин обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Спустя некоторое время его пригласили на разговор в министерство.

Накануне Дмитрий Бахтин провел очередной пикет на Красной площади. Его задержали полицейские, отвезли в ОВД Китай город, где он написал объяснение. Родители Миши Бахтина проводят пикеты в Москве и Екатеринбурге с конца августа, требуя от властей обеспечить их ребенка необходимым лекарством — дорогостоящим препаратом «Рисдиплам». 

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