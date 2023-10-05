В селе Гроза Харьковской области произошел ракетный удар, жертвами которого стали несколько десятков человек. По данным полиции, в это время в селе проходили поминки местного жителя.

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18:33

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе с 6 по 8 октября будет введен траур. Он назвал обстрел села Гроза самым большим преступлением России в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения

17:55

В результате ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области погиб уже 51 человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, умер один из раненых.

17:30

О произошедшем обстреле около 15:45 сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал случившееся «совершенно сознательным» терактом, совершенным Россией.

«Российский террор надо остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, — преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира», — заявил Зеленский.

Немногим позже обстрел прокомментировала полиция Харьковской области. По данным ведомства, большое количество жертв объясняется тем, что в сельском кафе-магазине, в который попала ракета, проходили поминки местного жителя.

В сообщении также говорится, что в момент удара в кафе не было ни одного военного. Там находились около 60 человек, включая детей. Всего в селе проживали 330 человек. «По одному из каждого двора были на поминках», — сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он также отметил, что, по предварительным данным, удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер».

По информации на 17:10 по московскому времени, жертвами обстрела стали 50 человек. Более половины тел опознаны, среди погибших — ребенок шести лет.

Еще семь человек получили ранения.