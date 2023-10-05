Как не потерять друзей в эмиграции?

«Холод» поговорил с психологиней Региной Якубжановой о том, как сохранить дружбу на расстоянии, перевести ее в онлайн и не сойти с ума от одиночества, когда ваши близкие далеко.

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Одно из самых тяжелых событий при переезде — расставание с друзьями, особенно если вы привыкли часто видеться. Если вы переживаете, что переезд негативно повлияет на ваши отношения, можно поговорить с другом про ваши опасения, проговорить, что, возможно, у вас временно не будет сил поддерживать отношения. Также можно обсудить, какой формат общения больше всего подойдет в вашей ситуации: звонки, голосовые сообщения или переписка. Главное — найти подходящий вариант, который понравится всем.

Но иногда может появиться ощущение, что ваши отношения все же ухудшаются. Вот некоторые из причин, почему в дружбе возникают сложности:

Личностные особенности. Кто-то воспринимает общение с другом как обязательное и постоянное, а его отсутствие — как конец отношений. А кто-то, наоборот, ценит редкое, но качественное времяпрепровождение.

Жизненные изменения. Например, появление детей, эмиграция, развод, депрессивный эпизод, новая работа — у нас может просто не оставаться ресурса на поддержание дружеских отношений.

Личностные изменения. Мы (и наши друзья) меняемся, у нас появляются новые цели, интересы или переживания. Это может сказаться на общении с друзьями.

Разные потребности. Например, подруге нужно больше поддержки, чем мы можем ей дать.

Разные ожидания. Мы думаем, что забыть поздравить друга с днем рождения — это не так страшно, в то время как для него это способ проявить внимания.

Плохая коммуникация. Например, одна сторона хочет разобраться в конфликте, но другая к этому не готова. Тогда отношения, скорее всего, пострадают от неснятого напряжения.

Как поддерживать дружбу на расстоянии?

Для начала важно принять, что общение изменится и, скорее всего, будет в основном происходить онлайн. Это может пугать вас, может возникнуть ощущение потери, боль, грусть или раздражение. Всем этим чувствам есть место, и прожить их можно совместно с друзьями, разговаривая и оказывая друг другу поддержку. Поддерживать отношения на расстоянии может быть сложнее, чем обычные, но это точно возможно.

Потеря старой формы общения не значит, что отношения ухудшатся. Наоборот, это может оказаться возможностью обогатить дружбу новым опытом, если вы оба готовы уделять этому время и силы. Расстояние не сделает отношения сухими и неинтересными, в них всегда будет место спонтанности и веселью.

Стоит откровенно поговорить с другом о том, что важно для каждого из вас и как вы можете продолжить дружбу на расстоянии, выяснить ваши потребности и ожидания. Подобные разговоры помогут избежать недоразумений и разочарований в будущем.

Также можно продумать или даже написать свои традиции, правила, пожелания по поддержанию дружбы. Например:

выбрать день для совместного просмотра фильмов или сериалов;

выбрать день для видеозвонка, чтобы рассказывать друг другу о прошедшей неделе за бокалом вина;

поужинать по видеосвязи в ресторане, кафе или дома;

отправлять вечером одно слово или мем, которое характеризует этот день;

играть в онлайн-игры;

отправлять мини-подарки или письма раз в месяц;

создать общий плейлист;

вместе начать онлайн-курсы или изучение языка.

Если вас с друзьями разделяет расстояние, но вам очень тяжело созваниваться и переписываться, необходимо сократить онлайн-общение с друзьями до приемлемых для вас пределов и искать возможности встретиться. Например, можно ездить друг к другу в гости или встречаться в третьих городах или странах.

Как бороться с чувством одиночества, когда все далеко?

Сбившись с привычного ритма жизни, где было много встреч с друзьями, трудно не почувствовать себя одиноким и изолированным. В это нелегкое время сначала нужно признать свои чувства. При серьезных переменах абсолютно нормально чувствовать себя одиноким и подавленным или даже испытывать страх. Чтобы справиться с непривычными или тяжелыми чувствами, можно постараться найти новый круг общения и интересное для вас хобби на новом месте, выстроить рутину.

Помните, что адаптация — нелинейный процесс. Скорее всего, временами вы будете чувствовать ухудшения. Как вы можете себе помочь:

Поддерживайте связь с друзьями и близкими, от которых вам пришлось отдалиться. Чаще звоните, пишите, делитесь своими чувствами и переживаниями и не забывайте интересоваться их жизнью.

Ходите на мероприятия или вступите в группы, где можно найти людей с общими интересами. В лучшем случае там получится познакомиться с кем-то, в худшем — узнать что-то новое.

Напишите старым знакомым . Постарайтесь вспомнить, не живут ли на новом месте какие-то знакомые или коллеги. Возможно, вы уже знакомы с кем-то здесь, и имеет смысл возобновить общение.

. Постарайтесь вспомнить, не живут ли на новом месте какие-то знакомые или коллеги. Возможно, вы уже знакомы с кем-то здесь, и имеет смысл возобновить общение. Проводите время вне дома. Если вам пока не хочется строить новые дружеские отношения, гуляйте в одиночестве, чтобы минимально общаться с окружающими и не чувствовать себя в изоляции.

Обратитесь к психотерапевту. Если ваше состояние только ухудшается, стоит обратиться за помощью. Специалист поможет справиться с чувством одиночества и изоляции или легче адаптироваться в новой стране.