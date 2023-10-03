В Кремле назвали «некорректным» решение Армении ратифицировать Римский статут

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение армянских властей ратифицировать Римский статут. «Конечно, к действующему руководству Армении появятся дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение», — сказал он.

«Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению», — добавил Песков.

Ранее 3 октября стало известно о ратификации армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда. Теперь документ должен подписать президент страны, после чего он вступит в силу в течение 60 дней.

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию. Сообщалось, что из-за этого Путин и Львова-Белова не смогут выехать на территорию стран, которые признают решения Международного уголовного суда.

Так, в июле стало известно, что Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая также ратифицировала Римский статут и была бы обязана задержать российского президента. Вместо Путина Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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