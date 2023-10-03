Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина

Парламент Армении во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает «Интерфакс».

Документ поддержали 60 депутатов от правящей фракции «Гражданский договор». 22 депутата от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» проголосовали против. Ранее Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции страны.

В российском министерстве иностранных дел заявляли, что ратификация Арменией Римского статута МУС неприемлема и негативно отразится на двусторонних отношениях.

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию. Сообщалось, что из-за этого Путин и Львова-Белова не смогут выехать на территорию стран, которые признают решения Международного уголовного суда.

Так, в июле стало известно, что Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая также ратифицировала Римский статут и была бы обязана задержать российского президента. Вместо Путина Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.