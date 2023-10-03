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Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина

12:35 • 03.10.2023

Парламент Армении во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает «Интерфакс». 

Документ поддержали 60 депутатов от правящей фракции «Гражданский договор». 22 депутата от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» проголосовали против. Ранее Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции страны. 

В российском министерстве иностранных дел заявляли, что ратификация Арменией Римского статута МУС неприемлема и негативно отразится на двусторонних отношениях.

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию. Сообщалось, что из-за этого Путин и Львова-Белова не смогут выехать на территорию стран, которые признают решения Международного уголовного суда. 

Так, в июле стало известно, что Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая также ратифицировала Римский статут и была бы обязана задержать российского президента. Вместо Путина Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. 

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