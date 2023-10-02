Гостайна в открытом доступе

На сайтах администраций российских регионов опубликованы документы особых потребителей электроэнергии, где можно найти адреса объектов ФСО, ФСБ, Минобороны, разведки и других ведомств, выяснил центр «Досье». Вся эта информация относится к государственной тайне, за разглашение которой предусмотрено до семи лет тюрьмы. «Холод» рассказывает главное из расследования.

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Москва и Петербург

На сайте московской мэрии, как пишет «Досье», был опубликован 434-страничный документ с перечнем особых потребителей электроэнергии — тех, кого ни в коем случае нельзя отключать от энергоснабжения. Его, как отмечают журналисты, подписал руководитель департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов и директор «Мосэнергосбыта» Андрей Ковалев, а также утвердил столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас эта страница недоступна.

«Досье» отмечает, что в этом документе были систематизированы сведения обо всех московских воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны с указанием адресов подразделений.

Например, у ведомства есть трехэтажное здание с подземным этажом в Серебряном Бору. Его площадь — более 400 квадратных метров, а расположено оно на участке в 15 соток, который предназначен «для эксплуатации служебной дачи». А вот в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) указано, что здание используется для «деятельности, связанной с обеспечением военной безопасности»,

В Серебряном Бору также нашлись объекты, связанные с разведкой и силовиками. Сразу несколько зданий на двух участках там принадлежат войсковой части 33949, которая, как 13 лет назад писала «Новая газета», связана со Службой внешней разведки России (СВР).

У МВД в Серебряном Бору три здания, которые числятся за «Главным центром административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России» (ГЦАХиТО). Про них почти ничего неизвестно. Еще один объект официально оформлен на ФКУ «Загородный дом приемов МВД “Русичи”» МВД России. На сайте этой организации он не упоминается. Его назначение — «эксплуатация служебной дачи».

Серебряный Бор — особо охраняемая природная территория в столичном районе Хорошево-Мневники. Официально эту территорию нельзя застраивать, но, например, здания, принадлежащие СВР, возвели там в 2013 году.

В самой Москве тоже достаточно адресов, которые связаны с силовыми структурами и стали известны благодаря документу с сайта столичной мэрии. По адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 8 расположилась Служба внешней разведки. В доме 91 по улице Профсоюзной еще как минимум две квартиры связаны с разведкой — 49 и 76. А, например, главному управлению Генерального штаба Минобороны (ГРУ) принадлежит дом 5/4, строение 1 во 2-м Щемиловском переулке.

Из документа на сайте мэрии следует, что больше всего объектов в столице принадлежит Федеральной службе охраны (ФСО). Они числятся за войсковой частью 66631. Есть как очевидные места — все башни Кремля, Тайницкий сад, Крымский и Большой Каменный мосты, Александровский сад, Васильевский спуск, — так и скрытые. К ним можно отнести здание, расположенное по адресу Теплостанский проезд, дом 1. Как пишет «Досье», назначение этого здания неизвестно, но его территорию тщательно охраняют.

По данным Bellingcat, комплекс, где расположено это здание, принадлежит НИИ-2 ФСБ России — там среди прочего занимаются разработкой отравляющих веществ. Там же работали сотрудники спецслужбы, которые следили за оппозиционным политиком Алексеем Навальным и были причастны к его отравлению нервно-паралитическим ядом семейства «Новичок».

Кроме того, ФСО занимает здание в Армянском переулке, которое относится к Дому причта Армянской церкви, а также дом номер 6 в Столешниковом переулке — там же располагается кафе «Жан-Жак». Как пишет «Досье», трехэтажный офис ФСО располагается по адресу Садовая-Черногрязская, 4, также ей принадлежат дома на улицах Никольская, Малая Ордынка и на проспекте Вернадского.

Несколько зданий в столице принадлежат тайному управлению Федеральной службы исполнения наказаний — Главному управлению по обеспечению деятельности оперативных подразделений (ГУОДОП), которое ранее называлось «Управление Л». Их адреса также были опубликованы на сайте столичной мэрии. За СВР, ФСО и Минобороны числятся также и обычные жилые дома. Там, вероятно, живут разведчики или сотрудники ФСО вперемешку с обычными людьми.

В Санкт-Петербурге за ФСБ числятся дачи в элитном районе города — Курортном. Так, одна из них находится на побережье Финского залива в Солнечном на Ленинградской улице, дом 4. Еще шесть — в Сестрорецке. А, например, гостиница петербургского управления ФСБ расположена в самом престижном и дорогом районе — на Каменном острове по адресу 2-я Березовая аллея, дом 8. Неподалеку стоит особняк Пограничного управления ФСБ. Также по соседству расположен жилой дом, в котором квартирами владеют миллиардеры Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, экс-руководитель управделами президента Владимир Кожин и другие.

В открытом доступе оказались и базы других регионов

В каждом российском регионе к формированию «списков особых потребителей электроэнергии» подходят по-своему. В некоторых документах есть полная информация о секретных объектах — не только номера воинских частей, но даже назначения сооружений. Так выглядит список Ленинградской области. В таком же документе граничащей с Украиной Белгородской области, например, не упоминаются объекты Минобороны и ФСБ. А в приграничной Брянской области скрупулезно перечислены все адреса «офисов» ФСБ, включая объекты пограничников. Там есть и информация о расположении воинских частей. В частности, известно, что как минимум один «мобильный временный пункт» находится в деревне Некислицы.

В таком же списке Чеченской республики, который утвердил Рамзан Кадыров, перечислены только больницы, школы и детские сады — никаких воинских частей или конспиративных квартир силовиков. А в Северной Осетии — Алании спецобъекты ФСБ есть почти в каждом селе.

Гостайна

Сведения о дислокации воинских частей, расположении режимных и особо важных объектов относятся к государственной тайне. Конкретный перечень данных, которые могут использоваться против безопасности России, содержится в приказе ФСБ от 4 ноября 2022 года №547. За разглашение этой информации грозит уголовная ответственность.

«Сведения о Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР, содержащиеся в открытых списках, как и данные об оборонных предприятиях, критически важных системах обеспечения и многих других объектах, четко укладываются в формулировки закона о гостайне и приказа ФСБ, а факт опубликования этих списков с неконтролируемым доступом к ним неограниченного количества читателей — как по учебнику, в диспозицию 283 статьи УК», — пишут журналисты «Досье».

Издание отмечает, что потенциально российские следователи могут возбудить как минимум 89 уголовных дел — столько в России субъектов, включая аннексированные украинские территории. Этого, конечно, пока не произошло. Известен лишь один похожий случай: в марте 2023 года калининградское ФСБ сообщило, что технического директора одной из калининградских строительных организаций приговорили к условному сроку за разглашение «секретных сведений в отношении одного из объектов ФСБ».

Следуя этой логике, перед судом должны предстать все руководители российских регионов — даже Сергей Собянин и Рамзан Кадыров.