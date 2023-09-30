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На месте крушения бизнес-джета Евгения Пригожина под Тверью появился памятник

11:36 • 30.09.2023

На месте крушения частного самолета Евгения Пригожина в Тверской области появился памятник. Об этом сообщает близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».  

На месте крушения бизнес-джета Евгения Пригожина под Тверью появился памятник
Фото: Разгрузка Вагнера

Мемориал представляет собой камень с табличкой, на которой изображена эмблема с двумя мечами и звездой и словами «ЧВК Вагнера, отвага, родина, справедливость, честь, кровь». Рядом с памятником установили черный флаг с черепом. Кто это сделал, неизвестно. 

На месте крушения бизнес-джета Евгения Пригожина под Тверью появился памятник
Фото: Разгрузка Вагнера

Евгений Пригожин погиб 23 августа, через два месяца после попытки мятежа ЧВК Вагнера. Самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, на котором он летел вместе с одним из основателей компании Дмитрием Уткиным, разбился недалеко от Москвы. Западные СМИ писали, что после гибели Пригожина между российскими спецслужбами началась борьба за его активы. 9 сентября в реестре наследственных дел появилось дело Пригожина.

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