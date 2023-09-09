В реестре наследственных дел появилось дело Евгения Пригожина

В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появилось дело Евгения Пригожина. На это обратил внимание телеграм-канал «ВЧК ОГПУ».

Неназванный источник телеграм-канала сообщил, что «согласно прижизненной воле Пригожина, его сыну Павлу досталось почти все, а дочкам — почти ничего». Собеседник канала утверждает, что Павел Пригожин «объявил себя преемником во всем», однако он «находится под влиянием определенных лиц», поэтому «самостоятельной величиной его назвать сложно».

Согласно данным из реестра, дело о наследстве Пригожина открыто нотариусом Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти указано 23 августа 2023 года — в этот день разбился частный самолет, на котором летел глава ЧВК Вагнера.

У Евгения Пригожина остались трое детей: Павел, Полина и Вероника. Как писала «Верстка», Павел Пригожин владеет бизнес-центром Sinop на Синопской набережной в Санкт-Петербурге. По данным проекта «Можем объяснить», он также числится собственником строительных фирм «Лахта плаза», «Лахта Парк» и «Лахта Парк Премиум». Полине Пригожиной принадлежит четверть акций «Музея шоколада», а ее сестра Вероника владеет отелем Red Stars Hotel в Санкт-Петербурге.

Ранее The New York Times писала, что за активы Евгения Пригожина борются СВР и ГРУ. По данным западных чиновников, первая спецслужба якобы претендует на медиаимперию Пригожина, а вторая — на ЧВК Вагнера. Соратник погибшего главы компании Максим Шугалей в разговоре с изданием заявил, что наследником активов Пригожина станет его сын Павел.

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