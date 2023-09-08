Между Службой внешней разведки и Главным управлением Генштаба вооруженных сил, более известным как ГРУ, началась борьба за присвоение активов Евгения Пригожина. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимных западных чиновников.

Двое из них рассказали журналистам, что СВР, скорее всего, достанутся интернет-структуры Пригожина, которые в течение многих лет занимались государственной пропагандой. В то же время Минобороны и ГРУ возьмут под контроль саму ЧВК Вагнера.

NYT пишет, что российская военная разведка будет играть ключевую роль во всем, что будет дальше происходить с активами Пригожина. По словам журналистов, об этом свидетельствует поездка замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова в Африку, которую он совершил в сопровождении генерала Андрея Аверьянова — NYT называет его одним из главных российских разведчиков.

Журналисты ссылаются на кадры, опубликованные из Буркина-Фасо и Мали, на которых видно, как Евкуров и Аверьянов общаются с лидерами этих стран. Западные официальные лица рассматривают Аверьянова как главного кандидата по надзору за некоторыми операциями, которые проводит ЧВК Вагнера, пишет NYT.

В свою очередь, соратник Пригожина Максим Шугалей в разговоре с изданием назвал потенциальным наследником активов его сына — Павла Пригожина. «Я думаю, ему придется взять на себя некоторые проблемы. Насколько я знаю, он готов к этому», — сказал Шугалей.

Евгений Пригожин погиб через два месяца после попытки мятежа ЧВК Вагнера. Самолет, на котором он летел вместе с одним из основателей компании Дмитрием Уткиным, в конце августа разбился недалеко от Москвы.

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