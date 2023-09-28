Зачем женщины отказываются от прокладок и тампонов? 

В начале сентября стали вируситься видео, на которых пользовательницы тик-тока делятся опытом менструации без использования прокладок, тампонов или чаш. В СМИ это назвали «новым трендом» поколения Z. «Холод» попробовал разобраться, зачем люди отказываются от средств для менструации, можно ли обойтись без них и полезно ли это.

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Что такое свободное кровотечение?

Free bleeding, или свободное кровотечение, — это практика, при которой во время менструации люди не используют тампоны, чаши или прокладки, в том числе многоразовые. Некоторые используют специальное многослойное белье, в котором чувствуют себя естественно, другие же просто носят обычную одежду.

Когда и почему появилась эта практика?

В 1970–1980-х годах свободное кровотечение стало частью менструального активизма — движения, в котором женщины боролись с табу менструации. Активистки выпускали просветительские брошюры, а позже начали говорить об альтернативах тампонам. Это произошло из-за участившихся случаев синдрома токсического шока — его вызывали материалы, из которых изготавливались тампоны. Эпидемия СТШ достигла своего пика в 1980 году, когда было зарегистрировано 813 случаев, 38 из которых были летальными.

Это привело к интересу к более «естественным» альтернативам: менструальным чашам из силикона, а не твердой резины или алюминия, и многоразовым губкам.

В 1981 году в феминистской брошюре Our Bodies, Ourselves написали о том, что женщины в разных культурах справлялись с менструацией по-разному, иногда ничего не используя. Феминистское движение помогало людям чувствовать себя комфортно со своим телом, и некоторые, возмущаясь тем, что менструации все еще табуированы, практиковали свободное кровотечение.

А когда она стала популярна?

Предположительно, одно из первых упоминаний осознанного применения практики свободного кровотечения появилось в 2004 году. Автор блога «Все о моей вагине» Сара Манди рассуждала о своем отношении к менструации: «До недавнего времени я не задумывалась о свободном кровотечении, потому что мне казалось это непрактичным. Но однажды я поймала себя на мысли, что уже практикую его: например, в душе, во время сна или когда средства для менструации переполняются и теряют эффективность».

В 2012 году издание VICE опубликовало серию фотографий «There will be blood», на которых были изображены девушки, практикующие свободное кровотечение, в кафе, на пробежке или в ванной. Публикация вызвала волну обсуждений о том, нужно ли скрывать менструацию.

В 2014 году на анонимном англоязычном форуме 4chan появилась публикация о феминистском движении «Операция “Свободное кровотечение”». В качестве доказательств, что движение существует, авторы использовали скриншоты из твиттера. Они оказались фейком, но о свободном кровотечении узнало больше людей.

В 2015 году активистка Киран Ганди пробежала Лондонский марафон, не используя тампоны или прокладки. После чего она написала: «Было бы слишком неудобно беспокоиться о тампоне на протяжении 42-х километров... Я бежала с кровью, капающей по моим ногам, ради сестер, у которых нет доступа к тампонам, и сестер, которые, скрывают спазмы и боль и притворяются, что этого не существует. Хотя я не сторонница свободного кровотечения, я выступаю за то, чтобы женщины могли спокойно и честно говорить о своей менструации».



В том же году британские феминистки протестовали против «налога на тампоны»: тампоны и прокладки в некоторых странах облагаются повышенным налогом как предметы роскоши, а не как товары первой необходимости.

Параллельно с этим во «ВКонтакте» появилось сообщество о менструации с анонимными фотографиями женщин, которые практикуют свободное кровотечение. А канадская поэтесса Рупи Каур выложила в инстаграм фото с пятном крови на спортивных штанах в знак протеста против политики соцсети — до этого модераторы удалили фотографию обнаженной девушки, на бедрах которой была менструальная кровь.

Почему многие выбирают свободное кровотечение?

Недавно пользовательницы тик-тока начали выкладывать видео, в которых делятся опытом свободного кровотечения. Кто-то утверждает, что их спазмы становятся слабее, чем, например, с тампоном. Другие говорят, что эта практика «изменила их жизнь», а менструации стали «легче и короче». Однако исследований, подтверждающих это, пока нет.

С помощью этой практики некоторые активистки пытаются обратить внимание на высокую стоимость средств гигиены: согласно подсчетам издания The Huffington Post, в среднем американка тратит на тампоны около 1800 долларов за жизнь. Другие привлекают внимание к экологическим проблемам: в среднем женщины используют от пяти до 15 тысяч прокладок и тампонов за всю жизнь. Согласно исследованию Еврокомиссии, использованные средства для менструации находятся на пятом месте по количеству пластикового мусора, найденного в океанах.

Также женщины показывают, что менструация — это естественный и нормальный процесс, в то время как до сих пор есть места, где она стигматизирована. Например, женщин в Непале изолируют в специальных хижинах во время менструации, потому что они считаются «нечистыми». Хотя в 2017 году эта практика была признана преступной, в 2019 году 21-летняя жительница Непала задохнулась в «менструальной хижине» без окон после того, как разожгла огонь, чтобы согреться.

Другие практикуют свободное кровотечение из-за отсутствия доступа к средствам гигиены. По оценкам Всемирного банка, таких людей как минимум 500 миллионов по всему миру. Например, в российских тюрьмах и изоляторах заключенным не всегда удается купить прокладки, а сотрудники предлагают им альтернативу в виде марли. Женщины с низким доходом, которые не могут позволить себе прокладки или тампоны, часто остаются дома во время менструации из-за опасений, что их увидят с пятнами на одежде. При этом они рискуют потерять работу, которая им нужна.

А это не опасно?

Врачи объясняют, что свободное кровотечение безопасно, если соблюдать правила гигиены. Например, можно носить специальную одежду и белье, которые часто содержат антимикробную подкладку. Главное — менять их каждые 12 часов. Также важно учитывать, что менструальная кровь может переносить вирусы: например, гепатит С может жить вне организма до трех недель, а гепатит В — до семи. Однако заражение возможно только при прямом контакте и попадании вируса внутрь организма — например, через раны. Тем не менее врач Сара Тугуд советует избегать попадания своей крови (и любых физиологических жидкостей) на других людей, если они не соглашались на это.