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Зачем женщины отказываются от прокладок и тампонов? 

Рассказываем, что такое «свободное кровотечение» и почему оно стало популярным

28.09.2023

В начале сентября стали вируситься видео, на которых пользовательницы тик-тока делятся опытом менструации без использования прокладок, тампонов или чаш. В СМИ это назвали «новым трендом» поколения Z. «Холод» попробовал разобраться, зачем люди отказываются от средств для менструации, можно ли обойтись без них и полезно ли это. 

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Что такое свободное кровотечение? 

Free bleeding, или свободное кровотечение, — это практика, при которой во время менструации люди не используют тампоны, чаши или прокладки, в том числе многоразовые. Некоторые используют специальное многослойное белье, в котором чувствуют себя естественно, другие же просто носят обычную одежду. 

Когда и почему появилась эта практика? 

В 1970–1980-х годах свободное кровотечение стало частью менструального активизма — движения, в котором женщины боролись с табу менструации. Активистки выпускали просветительские брошюры, а позже начали говорить об альтернативах тампонам. Это произошло из-за участившихся случаев синдрома токсического шока — его вызывали материалы, из которых изготавливались тампоны. Эпидемия СТШ достигла своего пика в 1980 году, когда было зарегистрировано 813 случаев, 38 из которых были летальными. 

Это привело к интересу к более «естественным» альтернативам: менструальным чашам из силикона, а не твердой резины или алюминия, и многоразовым губкам. 

В 1981 году в феминистской брошюре Our Bodies, Ourselves написали о том, что женщины в разных культурах справлялись с менструацией по-разному, иногда ничего не используя. Феминистское движение помогало людям чувствовать себя комфортно со своим телом, и некоторые, возмущаясь тем, что менструации все еще табуированы, практиковали свободное кровотечение. 

А когда она стала популярна? 

Предположительно, одно из первых упоминаний осознанного применения практики свободного кровотечения появилось в 2004 году. Автор блога «Все о моей вагине» Сара Манди рассуждала о своем отношении к менструации: «До недавнего времени я не задумывалась о свободном кровотечении, потому что мне казалось это непрактичным. Но однажды я поймала себя на мысли, что уже практикую его: например, в душе, во время сна или когда средства для менструации переполняются и теряют эффективность». 

В 2012 году издание VICE опубликовало серию фотографий «There will be blood», на которых были изображены девушки, практикующие свободное кровотечение, в кафе, на пробежке или в ванной. Публикация вызвала волну обсуждений о том, нужно ли скрывать менструацию. 

В 2014 году на анонимном англоязычном форуме 4chan появилась публикация о феминистском движении «Операция “Свободное кровотечение”». В качестве доказательств, что движение существует, авторы использовали скриншоты из твиттера. Они оказались фейком, но о свободном кровотечении узнало больше людей. 

В 2015 году активистка Киран Ганди пробежала Лондонский марафон, не используя тампоны или прокладки. После чего она написала: «Было бы слишком неудобно беспокоиться о тампоне на протяжении 42-х километров... Я бежала с кровью, капающей по моим ногам, ради сестер, у которых нет доступа к тампонам, и сестер, которые, скрывают спазмы и боль и притворяются, что этого не существует. Хотя я не сторонница свободного кровотечения, я выступаю за то, чтобы женщины могли спокойно и честно говорить о своей менструации».

В том же году британские феминистки протестовали против «налога на тампоны»: тампоны и прокладки в некоторых странах облагаются повышенным налогом как предметы роскоши, а не как товары первой необходимости.

Параллельно с этим во «ВКонтакте» появилось сообщество о менструации с анонимными фотографиями женщин, которые практикуют свободное кровотечение. А канадская поэтесса Рупи Каур выложила в инстаграм фото с пятном крови на спортивных штанах в знак протеста против политики соцсети — до этого модераторы удалили фотографию обнаженной девушки, на бедрах которой была менструальная кровь.

Почему многие выбирают свободное кровотечение? 

Недавно пользовательницы тик-тока начали выкладывать видео, в которых делятся опытом свободного кровотечения. Кто-то утверждает, что их спазмы становятся слабее, чем, например, с тампоном. Другие говорят, что эта практика «изменила их жизнь», а менструации стали «легче и короче». Однако исследований, подтверждающих это, пока нет. 

С помощью этой практики некоторые активистки пытаются обратить внимание на высокую стоимость средств гигиены: согласно подсчетам издания The Huffington Post, в среднем американка тратит на тампоны около 1800 долларов за жизнь. Другие привлекают внимание к экологическим проблемам: в среднем женщины используют от пяти до 15 тысяч прокладок и тампонов за всю жизнь. Согласно исследованию Еврокомиссии, использованные средства для менструации находятся на пятом месте по количеству пластикового мусора, найденного в океанах.

Также женщины показывают, что менструация — это естественный и нормальный процесс, в то время как до сих пор есть места, где она стигматизирована. Например, женщин в Непале изолируют в специальных хижинах во время менструации, потому что они считаются «нечистыми». Хотя в 2017 году эта практика была признана преступной, в 2019 году 21-летняя жительница Непала задохнулась в «менструальной хижине» без окон после того, как разожгла огонь, чтобы согреться. 

Другие практикуют свободное кровотечение из-за отсутствия доступа к средствам гигиены. По оценкам Всемирного банка, таких людей как минимум 500 миллионов по всему миру. Например, в российских тюрьмах и изоляторах заключенным не всегда удается купить прокладки, а сотрудники предлагают им альтернативу в виде марли. Женщины с низким доходом, которые не могут позволить себе прокладки или тампоны, часто остаются дома во время менструации из-за опасений, что их увидят с пятнами на одежде. При этом они рискуют потерять работу, которая им нужна. 

А это не опасно? 

Врачи объясняют, что свободное кровотечение безопасно, если соблюдать правила гигиены. Например, можно носить специальную одежду и белье, которые часто содержат антимикробную подкладку. Главное — менять их каждые 12 часов. Также важно учитывать, что менструальная кровь может переносить вирусы: например, гепатит С может жить вне организма до трех недель, а гепатит В — до семи. Однако заражение возможно только при прямом контакте и попадании вируса внутрь организма — например, через раны. Тем не менее врач Сара Тугуд советует избегать попадания своей крови (и любых физиологических жидкостей) на других людей, если они не соглашались на это.

Автор
Кристина Булина
Иллюстрации
Анна Иванцова
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