Приговоренного к 25 годам Владимира Кара-Мурзу второй раз подряд отправили в штрафной изолятор

Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, приговоренного к 25 годам колонии по обвинению в «госизмене», второй раз подряд отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) в исправительной колонии №6 в Омске. Об этом сообщила его жена Евгения Кара-Мурза.

«Володя не успел выйти из ШИЗО — и ему накинули еще 15 суток. Профессиональные садисты», — написала она в своем фейсбуке. Евгения Кара-Мурза не уточнила, что стало поводом для нового взыскания.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу, который находился в СИЗО с апреля 2022 года, к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям о государственной измене, распространении «фейков» о российской армии и об осуществлении деятельности «нежелательной организации» за работу с «Открытой Россией».

4 сентября, не дожидаясь рассмотрения апелляции на его приговор, Кара-Мурзу этапировали в колонию. В конце сентября стало известно, что он находится в омской ИК-6 строгого режима, сразу по прибытии в которую его отправили в ШИЗО.

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