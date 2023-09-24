Владимира Кара-Мурзу доставили в колонию строгого режима в Омске и сразу отправили в ШИЗО

Политика Владимира Кара-Мурзу доставили в ИК-6 строгого режима в Омске и сразу отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщил его бывший адвокат Вадим Прохоров со ссылкой на действующую защитницу Марию Эйсмонт.

По словам Прохорова, путь Кара-Мурзы из московского СИЗО «Водник» в омскую колонию занял около трех недель. По дороге его помещали в СИЗО в Пензе, Самаре, Челябинске и Омске. В последнем следственном изоляторе политика водворили в ШИЗО, и по прибытии в ИК-6 21 сентября его «отправили досиживать». Что стало поводом для помещения в штрафной изолятор, не сообщается.

«Устал, конечно, как и полагается в таких случаях… Зато вот теперь получил возможность отдохнуть и подумать в тишине о своей жизни», — написал Кара-Мурза в своем письме Марии Эйсмонт.

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, о распространении «фейков» про российскую армию, а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Процесс проходил в закрытом режиме. Кара-Мурза не признал вину и заявил, что получил такой срок за свои политические взгляды. За несколько дней до оглашения приговора один из его адвокатов Вадим Прохоров уехал из России из-за угроз возбуждения против него уголовного дела.

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза пережил два отравления неизвестными токсинами. За время нахождения в СИЗО у него диагностировали несколько серьезных заболеваний, одно из которых препятствует отбыванию наказания в заключении.

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