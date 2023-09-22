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В Минобороны отчитались, что в результате удара по штабу Черноморского флота погиб один военный. Затем исправились: не погиб, а пропал без вести

15:54 • 22.09.2023

В Минобороны заявили, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе погиб один военнослужащий. Затем сообщение обновили и сказали, что он не погиб, а пропал без вести. 

В ведомстве также заявили, что в результате атаки повреждено историческое здание штаба флота. 

Ранее российские власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев попросил местных жителей не въезжать в центр города, так как там проводятся «специальные мероприятия».  

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