В Минобороны заявили, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе погиб один военнослужащий. Затем сообщение обновили и сказали, что он не погиб, а пропал без вести.

В ведомстве также заявили, что в результате атаки повреждено историческое здание штаба флота.

Ранее российские власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев попросил местных жителей не въезжать в центр города, так как там проводятся «специальные мероприятия».

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