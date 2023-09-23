Российские провоенные блогеры опубликовали кадры, на которых, как утверждается, показан удар по позициям российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Видео появились в телеграм-каналах «военкоров» Юрия Котенка и Александра Коца, в также в телеграм-канале «Военный осведомитель».

Котенок утверждает, что кадры были сделаны 19 или 20 сентября. По его словам, на видео показан момент удара вооруженными силами Азербайджана по складу боеприпасов российских миротворцев «в нескольких метрах от русского флага, не заметить который в данном случае просто невозможно». «На случайность явно не похоже», — добавил Александр Коц.

Российские власти не говорили об ударах по складу боеприпасов. В Минобороны сообщали только о гибели миротворцев в ходе обстрела. Эту информацию позднее подтвердили в азербайджанской Генпрокуратуре. Там заявили, что военные Азербайджана обстреляли автомобиль с российскими миротворцами, так как приняли его за машину «незаконных армянских вооруженных формирований». В результате погибли шесть российских военных.

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19 сентября в Нагорном Карабахе произошло самое серьезное за последние три года обострение конфликта. Азербайджан обстрелял территорию непризнанной республики, заявив, что на ней находятся «незаконные армянские вооруженные формирования». Ереван это отрицал. 20 сентября власти Азербайджана отчитались о завершении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Армении прошла серия митингов против премьер-министра Никола Пашиняна.

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