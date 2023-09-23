В норвежском Гренсе-Якобсельве вечером 22 сентября задержали бывшего вагнеровца Андрея Медведева, который пытался незаконно пересечь границу с Россией. Об этом сообщает издание The Barent Observer. Ранее Медведев запрашивал политическое убежище в Норвегии.

Полицейские провинции Финнмарк, которая находится на границе с Мурманской областью, подтвердили журналистам задержание мужчины в возрасте примерно 20 лет. Ему собираются предъявить обвинение в нарушении правил пересечения сухопутной границы. По данным The Barent Observer, задержание произошло через несколько часов после того, как журналист издания встречался с Медведевым в центре Киркенеса. Бывший наемник ЧВК Вагнера рассказал о своем намерении пересечь границу и искал кого-нибудь, кто мог бы подвезти его на машине.

«Он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным. Он пояснил, что верит, что его скоро экстрадируют в Украину и что возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой», — пишет The Barent Observer.

Фигурантка уголовного дела об оправдании терроризма и «дискредитации» армии Олеся Кривцова, которая уехала из России в Норвегию, написала в своем телеграм-канале, что незадолго до появления новостей о задержании Медведева она встретила его в магазине в центре Киркенеса.

«Несмотря на то, что город в котором я живу — приграничный, я чувствую себя в безопасности. Но когда ты идешь в магазин за симкой и встречаешь там бывшего вагнеровца, который просит тебя подвезти его к границе, безопасность сразу испаряется», — написала она.

Задержание Медведева на границе с Россией подтвердил его адвокат Брюнюльф Риснес. В разговоре с Reuters он назвал произошедшее «недоразумением». «Он был там, чтобы посмотреть, сможет ли он найти место, где он пересек границу [с Норвегией в январе]. Его остановили, когда он ехал в такси. Он никогда не был рядом с границей… Он никогда не собирался пересекать границу [с Россией]», — сказал Риснес.

Бывший командир ЧВК Вагнера Андрей Медведев сбежал из России в Норвегию в январе 2023 года. Он пересек границу в районе населенного пункта Никель в Мурманской области и запросил в Норвегии политическое убежище.

Незадолго до побега из России Медведев рассказал журналистам о по меньшей мере десяти внесудебных казнях бойцов ЧВК Вагнера. Под его командованием, кроме прочего, воевал бывший заключенный Евгений Нужин, которого за отказ воевать казнили кувалдой.

В мае 2023-го Медведев сообщил о своих планах вернуться в Россию. «Происходит много непонятного. Я себя чувствую каким-то мальчиком в какой-то большой игре больших дяденек. Свидетельствовать против кого-то я не хочу. Я надеялся, что здесь [в Норвегии] у меня жизнь сложится, я уйду от этой всей политики войны, армии, но как-то не получается. … Посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют — окей. Не убьют — спасибо. Дадут жить — еще большее спасибо», — сказал он.

Обновлено в 14:31. Добавлен комментарий адвоката Медведева.

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