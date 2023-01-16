Бывший командир казненного кувалдой бойца ЧВК Вагнера Евгения Нужина попросил политического убежища в Норвегии

Бывший боец ЧВК Вагнера Андрей Медведев, под чьим командованием воевал казненный кувалдой Евгений Нужин, смог добраться до Норвегии и запросить там политическое убежище. Сейчас он находится в Осло. Об этом пишет The Insider, ссылаясь на самого Медведева.

В свою очередь основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, как проходила эвакуация Медведева из России.

«Еще одна эвакуация завершена успешно. Точнее, тут речь даже не об эвакуации, а о нелегальном пересечении границы и побеге из России под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ», — написал Осечкин в телеграм-канале проекта. По его словам, Медведев пересек границу в районе населенного пункта Никель в Мурманской области.

Эту информацию также подтвердил канал NRK, ссылаясь на норвежскую полицию. Как сообщили в ведомстве, мужчина был задержан у деревни Скройтнес в долине Пасвикдален.

«Мужчина был задержан пограничным патрулем норвежских вооруженных сил и полицией. Он подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии. Сейчас мы работаем над установлением личности человека, опрашиваем его», — сообщил начальник штаба полиции Тарьей Сирма-Теллефсен.

Ранее Медведев рассказал журналистам, что ему известно о по меньшей мере десяти внесудебных казнях бойцов ЧВК Вагнера. При этом, по его словам, как минимум двое из казненных не были бывшими заключенными.

Под командованием Медведева в рядах ЧВК Вагнера воевал Евгений Нужин — бывший заключенный, завербованный ЧВК Вагнера. Оказавшись на фронте он попал в украинский плен, после чего заявил, что готов воевать уже на стороне ВСУ. Позже в рамках обмена пленными его вернули в Россию, где казнили с помощью кувалды.

«Холод» подробно писал об этой истории.

Источники: The Insider, Gulagu.net, NRK

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