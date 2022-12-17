Бывший боец ЧВК Вагнера рассказал о по меньшей мере десяти внесудебных казнях своих сослуживцев, отказавшихся воевать

Бывший боец ЧВК Вагнера Андрей Медведев рассказал журналистам The Insider, что ему известно о по меньшей мере десяти внесудебных казнях наемников, которые отказались воевать в Украине. Он также утверждает, что располагает видеозаписью казни двоих человек. При этом, по словам Медведева, как минимум двое из десяти казненных не были завербованными заключенными.

Про одну из таких казней бывший наемник рассказал подробнее. По его словам, несколько раненых бойцов приехали в госпиталь под Первомайском, откуда затем попытались сбежать, но были задержаны. «Приехала группа МЕД — и [их] расстреляли», — сказал Медведев, уточнив, что МЕД — отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера.

«Они занимаются обнулением: забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было», — пояснил Медведев.

Видео жестокой казни вернувшегося из украинского плена бывшего заключенного Евгения Нужина было опубликовано телеграм-каналами, близкими к ЧВК Вагнера, 13 ноября. «Холод» подробно писал об этом случае.

Как оказалось, в рядах ЧВК Вагнера Медведев был командиром Нужина до того, как тот попал в плен к украинским военным.

Личность Медведева подтвердил и правозащитный проект Gulagu.net. 15 декабря в телеграм-канале проекта было опубликовано обращение этого бывшего наемника. В нем он рассказал, что покинул расположение своего подразделения после того, как командование без его согласия дважды продлило его четырехмесячный контракт — сначала до шести месяцев, а затем до восьми.

По словам Медведева, с тех пор его преследует так называемая «служба безопасности» ЧВК Вагнера, которой помогают силовики, в частности, ФСБ. В своем обращении Медведев также говорит о внесудебных казнях, избиениях и издевательствах в рядах ЧВК. Он заявил, что не совершил никакого преступления и попросил российские власти защитить его от преследования.

Он также обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить ЧВК Вагнера и добиться освобождения его бывших сослуживцев, которые были лишены свободы после побега Медведева из части.

В том же сообщении Gulagu.net пишет, что Медведев был задержан в Подмосковье. По данным проекта, полицейские оформляют его под другим именем и готовятся передать его в руки «вагнеровцев» для расправы.

Опубликованное видеообращение Медведева, как уточняют правозащитники, было записано заранее.

Источник: The Insider, Gulagu.net

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