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Алексея Навального в 20-й раз отправили в ШИЗО

15:33 • 22.09.2023

Алексея Навального, который находится в ИК-6 во Владимирской области, в 20-й раз отправили в штрафной изолятор, сообщается в твиттере оппозиционера. 

«Все стабильно. Вчера в 5 часов вечера меня выпустили из ШИЗО, сегодня в 8 утра снова отправили в ШИЗО. 4 суток. Почему так мало? Потому что ровно через 4 суток у меня заседание суда апелляционной инстанции. И колония сможет сказать: “Мы никак не нарушаем его права, вот он даже в ШИЗО не сидит”. Так мило», — говорится в сообщении. 

В прошлый раз Навального поместили в штрафной изолятор 12 сентября, политик вышел оттуда вечером 21-го. С учетом нового взыскания, в общей сложности оппозиционер проведет в ШИЗО 224 дня. 

4 августа 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по обвинению в призывах к экстремизму, создании экстремистского сообщества, реабилитации нацизма и другим статьям УК. В марте 2022-го ему дали девять лет колонии по делам о «мошенничестве» и неуважении к суду. Оппозиционера регулярно помещают в штрафной изолятор по формальным обвинениям.

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