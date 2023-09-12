Навального опять отправили в ШИЗО и, вопреки решению суда, не дают позвонить жене и детям 

Алексей Навальный написал, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) и не дали разрешение на звонок жене и детям и свидание с родителями. Пост об этом появился в соцсетях политика.

«Снова отправили меня в ШИЗО в 19-й раз. 220 суток всего записываю себе в зачет», — пишет Навальный.

По его словам, после того, как 4 августа ему вынесли очередной приговор, суд постановил его арестовать. В таком статусе он будет находиться до перевода в новую колонию особого режима. Навальный пишет, что в этом случае вопрос свиданий, звонков и передач решает суд, а не руководство колонии.

«В московском городском суде, надо отдать им должное, дали разрешение на звонок жене и матери и на свидание с матерью и отцом. Я ужасно обрадовался: родителей увижу. А с Юлей и детьми так вообще я не разговаривал почти полтора года. Но обрадовался я рано. Взглянув на бумаги из суда, начальство моей колонии сказало: да нам похер твой московский суд и его бумажки. Пусть хоть 100 печатей на них поставят. Мы решили, что не будет у тебя ни свиданий, ни звонков, ни передач», — отмечает он.

Руководство колонии, как пишет оппозиционный политик, вопреки решению суда, не разрешило ему позвонить жене и детям.

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