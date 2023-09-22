В Минобороны заявили, что вооруженные силы Нагорного Карабаха сдали оружие российским миротворцам

В Минобороны заявили, что вооруженные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской республики сдали оружие российским миротворцами. Информация об этом появилась в информационном бюллетене ведомства.

В нем говорится, что вооруженные силы непризнанной республики сдали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также около 5000 боеприпасов.

Представители Минобороны также отчитались о доставке более 50 тонн продовольствия для мирного населения Нагорного Карабаха через Лачинский коридор, который с декабря 2022 года был заблокирован Азербайджаном.

В военном ведомстве добавили, что в месте дислокации миротворцев находятся 826 мирных жителей, включая 40 детей.

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19 сентября в Нагорном Карабахе произошло самое серьезное за последние три года обострение конфликта. Азербайджан обстрелял территорию непризнанной республики, заявив, что на ней находятся вооруженные формирования Армении. Ереван это отрицал. 20 сентября власти Азербайджана отчитались о завершении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.



После этого в Ереване начались протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. 22 сентября несогласные с его политикой вышли на площадь Республики в Ереване в четвертый раз.

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