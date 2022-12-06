На выходных многие медиа (и «Холод» тоже) сообщили, что после длительных протестов власти Ирана решили упразднить «полицию нравов». Это орган, который следит за соблюдением в стране строгих религиозных норм. «Холод» рассказывает, стоит ли верить заявлениям иранских властей.

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Чем вообще занимается «полиция нравов»?

Шариатская «полиция нравов» — «Гашт-е Эршад» — следит за соблюдением в стране религиозных норм. Она была создана Высшим советом Культурной революции в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде, который был сторонником строгого дресс-кода для мусульманок. Сам закон об обязательном ношении хиджаба в общественных местах действует с 1983 года.

«Полиция нравов» — это не единственная государственная структура, которая следит за соблюдением исламских норм. «Это делали многие, в том числе полиция общественной безопасности, которую, как мы видим, никто не упраздняет, и ополчение “Басидж”. Так что [в случае упразднения “полиции нравов”], скорее, речь идет о символическом жесте, который не оказывает влияния на систему в целом», — объясняет востоковед, доцент Ноттингемского университета в Малайзии Юлия Рокнифард.

Почему заговорили об упразднении «полиции нравов»?

Об этом 3 декабря рассказал генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Он также сообщил, что парламент и судебные власти обсуждают возможное изменение закона, который обязывает женщин носить хиджаб. Монтазери, однако, добавил, что власти продолжат следить за поведением иранцев.

В этот же день Монтазери сказал, что «полиция нравов» не имеет ничего общего с судебной системой — из этого следует, что вопрос ее упразднения, вероятнее всего, находится не в его ведении. Министерство внутренних дел Ирана так и не подтвердило информацию о закрытии органа, хотя «полиция нравов» входит в состав правоохранительных органов страны.

По словам ираниста Никиты Смагина, в Иране достаточно сложная система принятия решений, к тому же некоторые институты дублируют друг друга. Он отмечает, что 6 декабря в парламенте звучали заявления, которые противоречат новостям о роспуске «полиции нравов».

«Пока власти просто тестируют разные варианты реакции на протест. Сейчас внутри страны идет борьба за власть, и если какая-то часть элиты выступает за определенную либерализацию и уступки, то другая, наоборот, — за ужесточения и радикальные методы», — рассказал Смагин «Холоду». Он считает, что заявления властей пока не стоит воспринимать буквально.

Почему в Иране протесты? К чему они привели?

Самые массовые со времен исламской революции 1979 года протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала «полиция нравов» за «неправильно надетый» хиджаб. Из полицейского участка девушку доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. Как говорят родственники погибшей, причиной смерти стало избиение в полицейском участке. По официальной версии, она умерла от сердечного приступа, случившегося во время допроса.

За время протестов из-за столкновений протестующих с полицией, по данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency, погибли около 470 демонстрантов и 61 силовик. Задержаны более 18 тысяч человек. Министерство внутренних дела Ирана утверждает, что погибли только 200 человек.

4 декабря, после заявлений властей о грядущих переменах, иранские протестующие призвали сограждан к трехдневной забастовке. Также 7 декабря в Тегеране на площади Свободы должен пройти ежегодный митинг — в этот день в 1953 году полицейские убили троих студентов.

По мнению Смагина, главный результат протестов — это глубочайший кризис легитимности, наступивший в Иране. «Страна не будет прежней, и это огромный результат. Но если говорить о реакции властей, то результатов у протеста не так много. И протестующие в этом не виноваты», — говорит Смагин.