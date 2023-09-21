Евросоюз вводит санкции против российских бизнесменов, опираясь на сомнительные источники, в том числе «Википедию». Это позволяет им снимать ограничения через суд — Politico

Евросоюз использует сомнительные источники информации, вводя санкции против российских бизнесменов. В некоторых случаях это статьи из «Википедии», а также новостных и развлекательных медиа, пишет издание Politico, которое получило доступ к пяти документам ЕС.

Издание утверждает, что для обоснования санкций против российских бизнесменов ЕС использовал публикации из кулинарных изданий, а также лайфстайл проектов, которые связаны с российском правительством. Журналисты обнаружили, что в качестве справочного материала там приводятся не только профили из журнала Forbes, статьи Financial Times и Reuters, но и материалы из Tatler и «Википедии». Все это, как пишет Politico, позволяет некоторым российским бизнесменам снять санкции через суд.

Например, в деле бенефициара холдинга «Акрон» Вячеслава Кантора ЕС указал его национальность как «русский еврей». За это пришлось извиняться, так как юристы Кантора добились признания такого описания антисемитским. В его досье, по данным Politico, есть еще несколько неточностей. Так, Кантор там ошибочно указан как акционер «Акрона». Кроме того, в качестве доказательств там приведены рекламные статьи из издания «Вечерний Мурманск» и портала «Рамблер».

В марте группа юристов, многие из которых представляют российских бизнесменов, опубликовала открытое письмо с жалобой на информацию, используемую ЕС.

«Многие люди были внесены в список только на основе общедоступных источников, собранных с помощью простого поиска в Google, в том числе из сомнительных статей в таблоидах или анонимных блогах. Из-за этой ошибочной подготовительной работы многие санкции включают в себя грубые искажения фактов, ложные фактические утверждения и несоответствия», — говорилось в нем.

В деле о введении санкций против медиамагната Григория Березкина его юристы обнаружили статью написанную искусственным интеллектом, а также материалы с сайта под названием «Российские преступления», который, как пишет Politico, был написан несуществующими журналистами. В середине сентября стало известно, что владельца холдинга РБК Березкина, который также контролировал «Комсомольскую правду» и газету Metro, исключили из санкционных списков ЕС. Тогда же санкции сняли с миллиардера и экс-сенатора Фархада Ахмедова и бывшего главы онлайн-ритейлера Ozon Александра Шульгина.

На данный момент европейский суд рассматривает 95 дел об исключении из санкционных списков. В конце июля Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова, который выступил против войны в Украине, а в октябре 2022 года сообщал, что принял решение отказаться от российского гражданства. Войну осудил и бывший совладелец «Яндекса» Аркадий Волож. Спустя несколько дней после этого заявления он попросил ЕС снять с него санкции, но этого пока не произошло.

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