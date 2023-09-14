Евросоюз снял санкции с троих российских бизнесменов и погибшего полковника

Европейский союз не стал продлевать санкции в отношении четырех россиян, говорится в официальном журнале ЕС.

Из санкционных списков исключили владельца холдинга РБК Григория Березкина, который контролировал «Комсомольскую правду» и газету Metro, миллиардера и экс-сенатора Фархада Ахмедова и бывшего главы онлайн-ритейлера Ozon Александра Шульгина.

Кроме того, ограничения сняли с полковника Вооруженных сил России Георгия Шуваева. Он погиб в октябре прошлого года во время боев в Харьковской области. Главное управление разведки Украины обвиняло Шуваева в обстрелах городов и сел Сумской и Харьковской областей, которые привели «к значительным жертвам среди мирного населения».

Накануне Совет Евросоюза сообщал, что Брюссель отменит санкции в отношении четырех россиян, но не называл их имена.

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