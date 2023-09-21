В Ереване третий день продолжаются протесты, участники которых требуют отставки Пашиняна 

В столице Армении третий день продолжаются протесты, участники которых требуют отставки премьер-министр страны Никола Пашиняна.

Протестующие собрались на площади Республики у здания правительства. После этого они разделились на несколько групп и начали блокировать дороги. Звучат лозунги — «Никол — предатель!», «Арцах!» и «Борьба!». Силовики начали задерживать митингующих, в ответ те кидают в словиков камни и бутылки.

Ранее 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовики будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции. «Будет жесткая и оперативная реакция. Они хотят, чтобы на улицах пролилась кровь. Мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Мы любим наших соотечественников, даже тех, кто против нас», — заявил Пашинян в видеообращении.

Оппозиция Армении заявила о начале массовых акций с целью отставки Пашиняна. «Мы начинаем массовые акции неповиновения, к которым должны присоединиться жители не только Еревана, но и регионов. Вопрос должен решиться здесь», — сказал первый премьер Армении Вазген Манукян.

Протесты в Ереване начались 19 сентября после того, как Азербайджан начал обстреливать территорию Нагорного Карабаха, а власти Армении не стали вмешиваться в происходящее. На следующий день стороны конфликта объявили о прекращении огня. Власти непризнанной республики фактически капитулировали, согласившись расформировать армию.

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