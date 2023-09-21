Командир корпуса азербайджанской армии, чьи подчиненные убили российских миротворцев, отстранен от должности — «Интерфакс»

Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как передает «Интерфакс», президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения за произошедшее.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь, источник «Интерфакса» в российском Минобороны сообщил, что командир корпуса армии Азербайджана, чьи подчиненные виновны в гибели российских миротворцев в Карабахе, отстранен от обязанностей. По словам источника, также задержаны подозреваемые в убийстве российских военных.

20 сентября Минобороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе в районе наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах) из стрелкового оружия был обстрелян автомобиль российских миротворцев. В результате находившиеся в нем военнослужащие погибли, сообщили в ведомстве, не уточнив количество погибших военных.

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21 сентября мурманские СМИ сообщили, что в результате обстрела погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе капитан первого ранга Иван Ковган.

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