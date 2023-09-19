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В Ереване произошли столкновения протестующих с полицией. Силовики применили светошумовые гранаты

21:18 • 19.09.2023

На площади Республики в Ереване, куда вышли несогласные с политикой премьер-министра Никола Пашиняна, начались столкновения с полицией. Силовики применили светошумовые гранаты, сообщили корреспонденты «Коммерсанта» и «Медиазоны».   

По оценке корреспондента «Коммерсанта», перед домом правительства собралось несколько тысяч человек. Телеграм-канал Baza пишет, что они скандируют лозунги против Пашиняна и требуют его отставки.  

Ранее сообщалось о попытках протестующих прорваться в здание правительства. Собравшиеся на площади бросали в полицейских бутылки и теснили их. 

19 сентября в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение: Азербайджан начал обстреливать территорию непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Баку потребовал, чтобы Ереван вывел оттуда свои «незаконные вооруженные формирования». В Армении заявили, что ее армии в Нагорном Карабахе нет. 

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