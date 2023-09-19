Администрация президента Азербайджана заявила о готовности к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Сообщение опубликовало Азербайджанское Государственное Информационное Агентство.

В АП республики добавили, что помимо этого для прекращения «антитеррористических мероприятий» «незаконные армянские вооруженные формирования» должны поднять белый флаг и сдать оружие, а «незаконный режим должен самораспуститься». «В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца», — говорится в сообщении администрации президента Азербайджана.

Ранее Степанакерт предложил Баку начать переговоры. «Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — сообщил единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.

В то же время помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что задачи «антитеррористических мероприятий» Баку в регионе «близки к выполнению». «Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», — сказал он в эфире телеканала TRT, передает ТАСС.

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