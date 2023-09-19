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В Ереване протестующие пытаются прорваться в здание правительства Армении

17:13 • 19.09.2023

Протестующие, собравшиеся на площади Республики в Ереване, пытаются прорваться в здание правительства Армении. Об этом сообщают корреспонденты РБК и «Коммерсанта». По их информации, собравшиеся бросают в полицейских бутылки и теснят их.

Телеграм-каналы сообщают, что протестующие перекрыли проспект рядом со зданием правительства в Ереване и скандируют лозунги против премьер-министра Никола Пашиняна. 

Это происходит на фоне очередного обострения в Нагорном Карабахе.

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