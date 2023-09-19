За прошедшие выходные фильм «Барби» собрал в России минимум 120 миллионов рублей 

В минувшие выходные российские прокатчики пиратской копии голливудского фильма «Барби» собрали по меньшей мере 120 миллионов рублей. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание отмечает, что на самом деле сумма сборов может быть гораздо больше, так как «не все сеансы фильма можно посчитать». Лучшим фильмом официального проката стала пятая часть франшизы «После. Навсегда», которая собрала 85 миллионов рублей.

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Ранее РИА Новости сообщало, что показы «Барби» пройдут более чем в 120 городах России. Картину показывают в качестве «предсеансового обслуживания» в дубляже студии Red Head Sound с официальными российскими голосами Марго Робби, Райана Гослинга и Уилла Феррелла.

Первые пиратские показы фильма Греты Гервиг начались в российских регионах еще в первой половине августа.

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