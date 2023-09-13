Ивана Сафронова, осужденного за «госизмену», увезли из колонии в Красноярске

Журналиста Ивана Сафронова, которого приговорили к 22 годам колонии строгого режима за «госизмену», этапировали из колонии ИК-7 Арейское. Где он находится сейчас — неизвестно, сообщает его группа поддержки.

«Уведомление ФСИН о том, что он “убыл в другое учреждение”, получили сегодня несколько человек, которые регулярно переписываются с Иваном. С чем связаны эти перемены в жизни Ивана Сафронова, неизвестно», — говорится в сообщении.

Московский городской суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «государственной измене» 5 сентября 2022 года. В начале августа 2023 года Верховный суд оставил приговор в силе, но исключил из дела показания замкомандующего Космическими войсками ВКС генерал-майора Игоря Морозова. Он во время процесса говорил, что в материале Сафронова, опубликованном в «Коммерсанте», содержались «сведения, составляющие государственную тайну». По его мнению, заметка «раскрывала целевое назначение космического аппарата». Защита настаивала, что эти показания не имели права оглашать в суде. Тем не менее отсутствие в деле показаний Морозова никак не повлияло на процесс и приговор.

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