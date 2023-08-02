Верховный суд частично удовлетворил жалобу адвокатов журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам колонии строгого режима по статье о «госизмене». По данным правозащитного проекта «Первый отдел», из дела исключили показания свидетеля Морозова, которых изначально не должно было быть среди доказательств вины.

На суде замкомандующего Космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов рассказал, что заметка в «Коммерсанте», опубликованная в конце 2015 года и написанная Иваном Сафроновым, «содержала сведения, составляющие государственную тайну, так как раскрывала целевое назначение космического аппарата». По распоряжению командующего космическими войсками Морозову якобы было поручено «провести профилактическую беседу» с Сафроновым, чтобы он больше не публиковал такие заметки.

Морозов рассказал, что встретился с Сафроновым 29 апреля 2016 года. Журналист «формально признал свою ошибку, однако вел себя развязно и демонстрировал безразличие», сказал Морозов на суде. Также, по его словам, на протяжении всей встречи Сафронов якобы предлагал ему сотрудничество, чтобы Морозов передавал ему информацию для статей. Морозов сказал, что отказался от этого.

Затем он ознакомился с некими отчетами Ивана Сафронова, которые назывались «Сирия для Мартина», «Ливия для Мартина» и «Африка для Мартина», и заявил, что информация из этих отчетов составляет гостайну.

«Первый отдел» пишет, что суд может оглашать показания свидетелей только если у подсудимого была возможность оспорить их на предыдущих стадиях судебного производства. Защита Ивана Сафронова ходатайствовала об очной ставке его с Морозовым, однако следствие в этом отказало. Таким образом, показания Морозова не имели права оглашать в суде. Теперь их убрали из текста приговора.

Это не повлияло на процесс Ивана Сафронова, однако адвокаты считают это решение ВС хорошим прецедентом для других дел. «К сожалению, суд отказался полностью удовлетворить нашу кассационную жалобу и освободить Ивана Сафронова, не пошел судья и на компромиссное решение — снизить наказание Ване. Исключение из текста приговора незаконно оглашенных показаний свидетеля никак не повлияло на резолютивную часть документа, но это должно сказаться на других аналогичных делах, в которых дело Ивана Сафронова стало примером допустимых нарушений закона для судебно-следственной машины», — сказал адвокат Евгений Смирнов.

Ранее Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову. Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» обвинили в том, что он якобы передавал информацию, содержащую гостайну, иностранным гражданам в интересах западных разведок.

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