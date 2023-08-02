Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Сафронову

Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову, которого приговорили к 22 годам лишения свободы за «госизмену». Об этом сообщает телеграм-канал «Свободу Сафронову».

«Ивана в Верховном суде 2 августа не было — с конца января он отбывает наказание в ИК-7 недалеко от Красноярска. Не участвовал он в заседании и по ВКС по причинам, которые в открытой части заседания не объяснялись», — говорится в сообщении. Заседание, как сообщается, прошло в закрытом режиме.

Мосгорсуд 5 сентября 2022 года приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Во время процесса он не признал вину и заявил, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

В конце июня 2023 года стало известно, что Сафронов провел 17 дней в ШИЗО. Об этом он рассказал в письме активистке Ольге Елсаковой, которое начал писать 1 июня, а закончил только 18 числа.

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