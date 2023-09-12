Путин назвал «вынужденным» антивоенное заявление сооснователя «Яндекса»

Президент России Владимир Путин прокомментировал антивоенное заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Это не у меня эта грань должна находиться. Она должна оставаться на совести тех людей, которые делают определенные заявления. Как правило, [они] связаны со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, свои активы. Тем более, если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной. Он живет в Израиле, я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно не задевает», — сказал Путин.

В начале августа сооснователь компании «Яндекс» миллиардер Аркадий Волож опубликовал свою биографию, в которой не упоминались Россия и Советский Союз. В ней говорилось, что Волож израильский предприниматель родом из Казахстана, а «Яндекс» назван «одной из крупнейших интернет-компаний в Европе».

10 августа Волож опубликовал антивоенное заявление, в котором осудил действия России в Украине. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — говорилось в нем.

После этого адвокаты Воложа, по данным газеты Financial Times, обратились к властям Евросоюза с просьбой снять с него санкции, которые на него наложили вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Сам Волож отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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