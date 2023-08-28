Анхелес Бежар — мать отстраненного главы федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса — заперлась в церкви и объявила голодовку из-за введенных против ее сына ограничений, сообщает агентство EFE.

Женщина назвала происходящее с Рубиалесом «бесчеловечной и кровавой охотой», чего он, по ее мнению, не заслуживает. Ранее Рубиалеса обвинили в домогательствах из-за того, что он без спроса поцеловал спортсменку испанской женской сборной по футболу.

Как пишет EFE, Анхелес Бежар вместе с сестрой забаррикадировалась в церкви в городе Мотриль провинции Гранада на юге Испании. Она призвала футболистку Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал ее сын, «рассказать всю правду» о случившемся.

Бежар заявила, что «сексуализированного насилия не бывает, когда с обеих сторон есть согласие, что показано на изображениях» с поцелуем. Мать Рубиалеса сказала, что ее сын «не способен причинить кому-либо вред» и попросила у людей понимания, потому что «такая ситуация может случиться с каждым».

21 августа женская сборная Испании по футболу впервые в истории выиграла чемпионат мира. Во время церемонии награждения Рубиалес открыто радовался победе своих соотечественниц. В какой-то момент он сжал ладонями голову одной из футболисток, Дженнифер Эрмосо, и поцеловал ее в губы. После этого Эрмосо публично выступила со словами, что ей не понравился поцелуй, и что она не могла ничего с этим сделать.

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26 августа Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Луиса Рубиалеса от работы на 90 дней. Ему также запретили общаться с футболисткой Эрмосо и ее близкими. Прокуратура Мадрида приняла заявление о возбуждении против Рубиалеса уголовного дела о сексуализированном насилии.

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