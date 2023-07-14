В ходе допроса чеченским следователем журналистка «Новой газеты» Елена Милашина рассказала, что ей угрожали убийством в случае ее возвращения в республику. Об этом сообщает «Команда против пыток».

«Мы тебя уже били, ты не поняла, это второе предупреждение, третьего не будет», — процитировала Милашина одну из полученных угроз.

«Команда против пыток» также сообщила, что подала ходатайство о предоставлении журналистке государственной защиты, чтобы она могла участвовать в следственных действиях в Грозном, так как Милашина опасается за свою жизнь в случае визита в Чечню.

Елену Милашину и адвоката от «Команды против пыток» Александра Немова жестоко избили в Грозном 4 июля. Милашина и Немов прилетели туда на оглашение приговора матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой, которую в тот день приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

Пострадавшие рассказали, что когда они ехали из аэропорта в Грозный, их автомобиль заблокировали вооруженные люди, после чего начали избивать журналистку и адвоката. Нападавшие приставляли к их головам пистолет и угрожали застрелить. Милашиной сломали несколько пальцев на руках, требуя разблокировать телефон, а Немова ударили острым предметом в ногу. В тот же вечер пострадавших доставили в Москву. После этого Милашина заявила, что продолжит ездить в Чечню, «хочет этого Кадыров или не хочет».

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