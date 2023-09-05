Песков отказался отвечать на вопрос о судьбе генерала Суровикина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о судьбе генерала Сергея Суровикина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Во время очередного конференц-колла с представителями прессы корреспондент агентства France Press спросил у Пескова: «Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?»

«Нет, нельзя»,— ответил ему Песков.

Бывший командующий российской группировкой войск в Украине генерал Сергей Суровикин пропал из публичного поля сразу после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина и его наемников 24 июня 2023 года. Российские и зарубежные СМИ с тех пор не раз писали о его задержании, допросе и даже аресте, однако официальных подтверждений этой информации так и не появилось.

22 августа о том, что Суровикин снят с должности главкома ВКС, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.

4 сентября Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая Барыня» опубликовала фото Суровикина, которое, как утверждается, было сделано в этот день.

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