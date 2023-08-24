Обвинение запросило три года колонии для пенсионерки из Бурятии по делу о нападении на полицейских

Обвинение запросило три года колонии для пенсионерки из Бурятии Натальи Филоновой. Она обвиняется в нападении на сотрудников полиции во время антивоенной акции.

61-летняя Наталья Филонова обвиняется в нападении на сотрудников полиции после антивоенного митинга, прошедшего в сентябре 2022 года. 17 ноября 2022 года Филонову отправили в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста, там она находится уже девять месяцев. Там в знак протеста она объявляла голодовку, а также жаловалась, что ей не оказывают медпомощь.

Наталья Филонова — журналистка, которая пишет про протесты в России. Она одна воспитывает 15-летнего приемного сына Владимира Алалыкина с инвалидностью. В декабре прошлого года органы опеки забрали ее сына, а в марте отправили его в детский дом «Звездный» в Баргузинском районе. Подросток рассказывал о насилии со стороны других воспитанников учреждения.

По словам правозащитницы Надежды Низовкиной, при вынесении приговора суд должен учесть смягчающие обстоятельства — возраст Филоновой и воспитание несовершеннолетнего приемного ребенка.

Ранее Наталью Филонову штрафовали на 500 тысяч рублей за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» на одном из митингов, а также на 150 тысяч за участие в акции в поддержку политзаключенных. Позже Филонову арестовывали на пять суток по административной статье о «мелком хулиганстве» за просьбу снять букву Z с маршрутки. После этого суд оштрафовал активистку на 35 тысяч рублей за ее очередную просьбу к водителю автобуса снять наклейку с буквой Z, но уже по статье о «дискредитации» армии.

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