Сына пенсионерки из Бурятии, которую обвиняют в нападении на полицейских, отправили в детдом

Сына пенсионерки из Бурятии Натальи Филоновой, которую обвиняют в нападении на полицейских, отправили в детдом. Об этом пишет «7х7», ссылаясь на представителя активистки Наталью Низовкину.

По ее словам, приемного сына Филоновой 15-летнего Владимира Алалыкина, у которого есть инвалидность, власти сначала забрали у родственников и увезли в больницу, затем поместили его в социально-реабилитационный центр в Улан-Удэ, а пятого марта привезли в Баргузинский детдом.

«Баргузинский район находится на значительном удалении от Улан-Удэ, железной дороги нет, только автотранспорт. Родственников [у Вовы] много, но им не дают его забрать. У Филоновой есть муж, трое взрослых детей, внуки», — сообщила Низовкина.

Как пишет «7х7», в детдоме отметили, что мальчика, вероятно, отдадут родственникам, но для этого им необходимо обратиться в органы опеки, которые, в свою очередь, должны принять соответствующее решение.

24 сентября Наталью Филонову задержали на митинге против мобилизации. Вскоре против активистки возбудили уголовное дело. По версии следствия, во время задержания женщина ударила одного силовика рукой, а другого — шариковой ручкой. Во втором случае обвинение квалифицирует действия пенсионерки как насилие, опасное для жизни.

До середины ноября Филонова находилась под домашним арестом. Ее перевели в СИЗО после того, как 31 октября женщина, оставив на ноге электронный браслет ФСИН, отправилась к мужу, у которого случился инфаркт, в Петровск-Забайкальский. Филонова хотела найти сына, который пропал после того, как ее супруга увезли в больницу. Суд квалифицировал это как нарушение условий домашнего ареста несмотря на то, что уезжая Филонова предупредила о своих намерениях следователя.

В марте суд вернул дело активистки о нападении на силовиков на доследование. Правозащитники отмечают, что это увеличит срок пребывания Филоновой в СИЗО, но при этом повышаются шансы на оправдательный приговор.

Источники: «7х7», «Сибирь.реалии»

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