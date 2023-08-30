Бывший партнер пытается начать все сначала

Если бывший партнер пишет вам миллион сообщений с признаниями в любви, но вы чувствуете, что он нарушает ваши границы или заваливает пустыми обещаниями, возможно, это гуверинг — манипуляция, которая используется, чтобы вернуть человека в токсичные отношения. «Холод» поговорил с гештальт-терапевтом Екатериной Артеменко о том, что такое гуверинг, какие у него черты и как выстроить границы с бывшим партнером.

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Что такое гуверинг?

Это навязчивое желание вернуть человека всеми возможными способами, чаще всего в токсичные отношения. Такое принуждение к продолжению отношений — манипуляция и форма психологического насилия.

Одержимость и импульсивность бывшего партнера — главные признаки гуверинга. Человек, применяющий его, боится потерять партнера настолько, что прибегает к обману, нарушению границ, запугиванию и даже мести. Еще я бы выделила невозможность вступить с ним в диалог. В попытках вернуть отношения человек может терять критический взгляд на вещи, давать несбыточные обещания и абсолютно не воспринимать любую точку зрения, отличающуюся от его.

ВРЕЗ Другими признаками гуверинга может быть:

нестабильное, импульсивное внимание к вам;

необдуманные поступки, например ложные обещания или покупка слишком дорогих подарков;

провокации, оскорбления и унижения;

бесконечные признания в любви;

чередование сближения и отдаления, эмоциональные качели;

угрозы самоповреждением или даже самоубийством в случае ваших отказов;

запугивание и сталкинг.

Почему люди используют такие методы?

Такое поведение может быть результатом травмы. Например, в детстве человек пережил отвержение или боялся, что если он будет недостаточно хорош, то близкие от него откажутся. Тогда во взрослом возрасте он может начать вести себя абьюзивно: становиться агрессивным, мстительным или даже причинять эмоциональное или физическое насилие в романтических отношениях.

ВРЕЗ К гуверингу также могут прибегать партнеры с расстройствами личности — нарциссическим, пограничным, диссоциативным или асоциальным и истероидным. Их относят к кластеру «Б» — расстройствам с нестабильным и непредсказуемым поведением. Такие люди часто испытывают трудности в регуляции эмоций, имеют неустойчивую самооценку, повышенную потребность во внимании, а также сложности с пониманием эмоций окружающих.

Люди с нарциссическим расстройством личности стремятся к одобрению и вниманию. После расставания человек может страдать от поглощающего чувства пустоты, перепадов настроения и резкого снижения самооценки. Чтобы сохранить контроль над собственным состоянием, люди с НРЛ могут начать идеализировать, а потом обесценивать партнера, сближаться и пропадать без объяснений причины, устанавливать контакты с друзьями и семьей бывшего партнера, искать информацию о нем, а также всеми способами пытаться привлечь его внимание.

Люди с пограничным расстройством личности часто боятся, что их покинут. Постоянная романтизация и идеализация партнера может привести людей с ПРЛ к зависимости от отношений и стремлению удержать человека любыми способами.

Люди с истероидным расстройством склонны к зависимости от внимания. Чтобы ощущать себя значимым, человек может провоцировать партнера, например флиртом и демонстрацией новых отношений, публикациями в социальных сетях.

Люди с антисоциальным расстройством личности редко прибегают к гуверингу, но тоже могут действовать импульсивно или давить из-за страха быть отверженным.

Однако желание начать все сначала не всегда признак абьюза. Люди, у которых были здоровые отношения, могут поспешить с решением расстаться, и тогда желание вернуться будет исходить из любви и готовности решать проблемы.

Как могут развиваться отношения, если вернуться в них после гуверинга?

Иногда возвращение может укрепить отношения. Но это возможно только при обоюдном желании вернуться и готовности людей к диалогу и работе над собой.

Стоит помнить и о других потенциальных сценариях развития отношений. Если проблемы, приведшие к расставанию, остались нерешенными, заново отстроить отношения могут помешать давние обиды и недопонимание. Также, если один из партнеров был склонен к манипуляциям и контролю, ситуация может повториться или даже усугубиться. На то, что в отношения не стоит возвращаться, могут указывать следующие признаки:

Запугивание. Если человек манипулирует вашими чувствами, угрожает причинением вреда вам или вашим близким, затрагивает сложные для вас темы, отношения вряд ли могут продолжиться здоровым образом. Если из-за угроз партнера вы не чувствуете себя в безопасности, не бойтесь обратиться за помощью к близким или в полицию.

Непредсказуемость. Если человек регулярно нарушает договоренности, пропадает или лжет о своих намерениях, такое поведение вряд ли сможет стать основой долгих отношений.

Газлайтинг или сплетни о вас. К этому часто прибегают люди с нарциссическим и истероидным расстройствами личности. В попытках поддержать собственную самооценку они могут намеренно распространять о вас ложь или обвинять вас в поступках, которые вы не совершали.

Общение через других людей, а не напрямую. Бывшие партнеры могут привлекать ваше внимание через взаимодействие с другими людьми. Например, рассказывать общим друзьям о чувствах к вам или публиковать контент о вас в социальных сетях.

Случайные встречи. Человек может навязчиво искать с вами контакт и даже нарушать личные границы. Например, использовать ностальгию по хорошему периоду отношений для давления: «Я ехал на машине и услышал по радио эту песню, она напомнила мне о нашем первом свидании. Надеюсь, у тебя все хорошо!»

Игнорирование расставания. Человек может делать вид, что вы не расставались, продолжать называть вас партнером, приходить к вам на работу или домой без разрешения, чтобы спровоцировать вас на эмоции и инициировать взаимодействие.

Как прекратить гуверинг?

Вот что может помочь прекратить манипуляции: