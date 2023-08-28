Мэр Уссурийска Евгений Корж в разговоре с местными жителями сказал, что федеральным властям насрать на регион, пострадавший от наводнения. Спустя две недели в интервью изданию «Вести Приморье» он заявил, что фразу вырвали из контекста.

В середине августа в сети появилась видеозапись, на которой, как утверждается, Корж эмоционально высказался о федеральных властях. «11 миллиардов не дают нам. Ни копейки нам не дали. Все реки федеральные, нам туда зайти вообще не дают. Мы пишем бумаги — похер. Вся собственность федеральная. Им насрать на нас с вами. Так что не надо меж собой. А мы сейчас сделали такую пробку, все стоят и ругаются. Пацаны, что вы делаете?», — сказал мэр.

Спустя две недели в интервью «Вестям недели» Корж заявил, что региону «помогают все»: «Что МЧС, что министерство обороны, что любые министерства, и федеральные, и краевые… Все откликнулись, все забыли про бумаги, просто помогают, а потом будем решать бумажные вопросы. Все уровни власти — низкий им поклон».

Когда журналист «Вестей» спросил, действительно ли Корж ранее произнес фразу о том, что федеральным властям насрать на регион, мэр назвал это высказывание вырванным из контекста. Корж рассказал, что он посещал затопленные районы Уссурийска и обратил внимание на большую пробку, образовавшуюся в районе Пушкинского моста. Люди, перекрывшие там движение грузовиком, сказали мэру, что местные власти ничего не делают.

Корж ответил, что региональные руки действительно находятся в федеральной собственности. Однако он считает, что их нужно передать местному руководству, а затем — муниципалитетам. По словам Коржа, такой законопроект будет рассматриваться в Госдуме в сентябре.

«Если бы не федеральные структуры, нам было бы тяжело. Нам все помогают. Юрий Петрович Трутнев лично держит на контроле. Во время наводнения он всегда приезжает и помогает. У него и у нашего губернатора есть, чему поучиться», — резюмировал Корж.

В середине августа в Приморье прошел тайфун «Хайнун», там затопило около трех тысяч жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую создавали для сдерживания паводка. 15 августа в Приморье ввели режим ЧС регионального масштаба.

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