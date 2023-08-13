В Приморье ликвидируют последствия наводнения. Затоплены десятки населенных пунктов 

В Приморье ликвидируют последствия наводнения, которое произошло из-за тайфуна «Ханун». Пострадали 65 населенных пунктов, из затопленных районов эвакуировали более двух тысяч человек. Об этом сообщает МЧС.

«В 16-ти муниципальных образованиях Приморского края затоплено: 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

В Октябрьском районе Приморья из-за паводка смыло мост, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона. Также был затоплен и разрушен пограничный пункт пропуска Полтавка-Дуннин на границе с Китаем.

Во вторник в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун». Сильные ливни прошли в западных районах края. В Уссурийске выпало более месячной нормы осадков, там прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В девяти муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.

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