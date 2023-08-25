В Приморье вводят режим ЧС, чтобы справиться с последствиями наводнения

В Приморском крае вводят режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, чтобы получить помощь и справиться с последствиями наводнения.

«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия», — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Из-за циклона во Владивостоке за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков, по прогнозу выпадет еще около 130 миллиметров. Затопленными оказались 16 улиц, на некоторых сошли сели. 70 тысяч человек остались без электричества.

15 августа в Приморье ввели ЧС регионального масштаба из-за тайфуна «Ханун». С 3 по 23 августа, по данным метеорологов, в регионе выпало до 333 миллиметров осадков.

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