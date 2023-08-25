Музыканта Кортнева оштрафовали на 20 тысяч и прекратили уголовное дело против него

В Новосибирске суд оштрафовал на 20 тысяч рублей лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и прекратил в его отношении уголовное дело об оскорблении полицейского. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Кортнева стал инцидент в кафе «Ред Реббит» в новосибирском Академгородке в феврале 2023 года. Там должно было состояться выступление группы «Несчастный случай», но оно было сорвано прибывшими полицейскими, которые эвакуировали зрителей под предлогом «задымления». Сам Кортнев тогда же был задержан из-за неприличного жеста, который он показал одному из силовиков.

В результате против Кортнева возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). По этой статье Кортневу грозил штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.

В июне Кортнев в своих соцсетях опубликовал видео с извинениями в адрес оскорбленного им полицейского. В суде сообщили, что Кортнев также выплатил полицейскому 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также пожертвовал 10 тысяч рублей проекту «Все для победы».

После этого адвокаты Кортнева ходатайствовали о прекращении дела, но прокуратура возражала. Тем не менее суд прекратил уголовное дело, назначив ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 Алексей Кортнев публично осудил действия российских властей. После этого у группы «Несчастный случай» начались проблемы с проведением концертов, несколько их концертов в разных российских городах были отменены в последний момент, а другие пытались сорвать провокаторы.

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