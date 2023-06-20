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Алексей Кортнев извинился за неприличный жест в адрес полицейского

13:00 • 20.06.2023

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев записал видео с извинениями за оскорбление полицейского. После отмены концерта в феврале этого года в новосибирском клубе Red Rabbit он показал силовику средний палец. 

На кадрах Кортнев рассказывает, что 15 февраля он должен был выступать с концертом в новосибирском Академгородке. Однако его выступление отменили по «техническим причинам». По словам Кортнева, он был «очень раздосадован» и показал одному из полицейских, которые приехали на площадку, неприличный жест. 

«Я сожалею о произошедшем. Я приношу извинения, вернее я уже принес извинения этому человеку достойному», — сказал Кортнев. 

В феврале после отмены концерта Кортнева задержали и доставили в отделение полиции, но, по его словам, не стали составлять протокол. В конце апреля стало известно, что против Кортнева завели уголовное дело об оскорблении представителя власти. 

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