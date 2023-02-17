В Новосибирске отменили концерт группы «Несчастный случай». Музыканта Алексея Кортнева задержали 

В Новосибирске отменили концерт группы «Несчастный случай», а музыканта Алексея Кортнева задержали за неприличный жест в адрес полицейского.

Перед началом концерта в клуб Red Rabbit приехали полицейские и пожарные, которые сообщили, что в соседнем помещении задымление. Выступление отменили, а зрителям вернули деньги.

Как пишут местные телеграм-каналы, Кортнева задержали после того, как он показал полицейскому средний палец.

«Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке», — сказал Кортнев ТАСС.

В марте прошлого года российский музыкант и фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев записал видеообращение, в котором осудил военную агрессию России в отношении Украины.

Источники: Команда «Несчастный случай», ТАСС

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